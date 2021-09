Nepsite Amnesty verspreidt malware vermomd als Pegasus-scanner

Onderzoekers hebben een zogenaamde website van Amnesty International ontdekt die "AntiPegasus software" aanbiedt, wat in werkelijkheid malware is. Onlangs kwam Amnesty in het nieuws met een onderzoek naar de Pegasus-spyware die bij aanvallen tegen journalisten, politici en activisten is ingezet. De aanvallers achter de nu ontdekte nepsite liften mee op deze aandacht en de angst voor de Pegasus-spyware, meldt Cisco in een blogposting.

Op de nepsite wordt geclaimd dat gebruikers via de "AntiPegasus software" hun systeem op de aanwezigheid van de spyware kunnen controleren. In werkelijkheid gaat het om een remote access tool (RAT) genaamd Sarwent waarmee aanvallers op afstand volledige controle over het systeem hebben. Eenmaal actief verzamelt de malware informatie over het systeem. Vervolgens kan de aanvaller via de command line en PowerShell commando's versturen of het systeem op afstand via VNC of RDP benaderen.