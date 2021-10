Provincies kunnen via oefenpakket zelf cyberoefening organiseren

Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) heeft een oefenpakket gemaakt waarmee provincies zelfstandig een interactieve cyberoefening kunnen organiseren en uitvoeren. Op deze manier kunnen provincies oefenen hoe ze op een crisis moeten reageren en zo het cybersecuritybeleid binnen de eigen organisatie verbeteren.

Het ontwikkelde scenario gaat over een aanvaller die dreigt gevoelige data van de provincie openbaar te maken. Daarbij schuurt het tussen technische expertise en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het oefenpakket voor provincies is gemaakt in aanloop naar de overheidsbrede cyberoefening die op 1 november van dit jaar plaatsvindt, meldt Digitale Overheid. CISO’s van provincies kunnen het pakket downloaden via het CIBO-platform Pleio.

De provincie Drenthe ging als eerste provincie met de cyberoefening aan de slag. "We hebben geleerd dat het goed is om de beeldvorming en besluitvorming goed te onderscheiden en we weten nu beter hoe belangrijk het is om in scenario’s te denken", zegt provinciesecretaris Wim Brenkman. De provincie wil met de geleerde lessen het cybersecuritybeleid binnen de organisatie verbeteren.