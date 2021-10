Mozilla schakelt Site Isolation in bij klein deel van Firefox-gebruikers

Mozilla is begonnen om Site Isolation, een nieuwe en belangrijke beveiligingsmaatregel, bij een klein deel van de Firefox-gebruikers in te schakelen. Site Isolation zorgt ervoor dat elke website in een apart besturingssysteemproces wordt geladen, wat het lastiger voor kwaadaardige sites maakt om data van andere websites te lezen.

"Deze nieuwe beveiligingsarchitectuur zorgt ervoor dat Firefox code van verschillende sites volledig kan scheiden, en zo beschermt tegen kwaadaardige sites die gevoelige data van andere bezochte sites proberen te benaderen", liet Anny Gakhokidze van Mozilla eerder dit jaar weten. Zonder Site Isolation zou het bijvoorbeeld via kwetsbaarheden als Spectre en Meltdown mogelijk voor malafide sites zijn om toegang tot gegevens van andere sites te krijgen.

Site Isolation is sinds mei beschikbaar in de desktopversies van Firefox Nightly, Firefox Beta en Firefox Release, maar moest nog wel door gebruikers zelf worden ingeschakeld. Mozilla is nu begonnen om Site Isolation bij een "fractie" van de gebruikers van de standaard Firefox-versie in te schakelen. Volgens Mozilla blijkt uit telemetriegegevens dat dit tot nu toe niet voor stabiliteits- en prestatieproblemen heeft gezorgd.

Het zelf inschakelen van Site Isolation in Firefox is mogelijk via about:config en dan moet 'fission.autostart' op true worden gezet, waarna het nodig is de browser te herstarten.