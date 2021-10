Hackersconferentie Chaos Communication Congress opnieuw afgelast

De jaarlijkse hackersconferentie Chaos Communication Congress (CCC) is opnieuw afgelast, zo heeft de organisatie bekendgemaakt. De conferentie wordt al decennia georganiseerd door de Duitse Chaos Computer Club, één van de oudste hackerclubs die nog actief is. In 2019 vond de 36ste editie van het evenement plaats. Vanwege de coronapandemie werd vorig jaar besloten de conferentie te annuleren.

Nu is er opnieuw besloten de hackersconferentie niet door te laten gaan. Aanleiding zijn de coronamaatregelen en -beperkingen die volgens de organisatie de geest van het evenement dusdanig verstoren dat het niet meer als de jaarlijkse hackersconferentie herkenbaar is. Volgens de organisatie zouden deelnemers de beperkingen graag voor lief nemen, maar moet op een gegeven moment worden gekeken hoeveel van de CCC-geest bewaard blijft. De hoop is nu dat het evenement volgend jaar winter zonder beperkingen kan doorgaan.