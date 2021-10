SP en VVD vragen om onderzoek naar gebruik DJI-drones door politie

De SP en VVD hebben demissionair ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Knapen van Buitenlandse Zaken om een onderzoek naar het gebruik van DJI-dones door de politie gevraagd. De politie maakt sinds 2016 gebruik van DJI-drones. Als Chinees bedrijf is DJI wettelijk verplicht om data te delen met de Chinese overheid.

Vanwege deze reden zet de Nederlandse Defensie geen DJI-drones in voor operationeel gebruik. Ook de politie is zich hiervan bewust en maakt geen gebruik van de drones bij "afgeschermde operaties". Tegelijkertijd zegt de politie dat het niet kan uitsluiten dat dronedata op Chinese servers terechtkomt. Zowel de SP als VVD hebben nu Kamervragen gesteld.

"Bent u bereid om preventieve maatregelen te nemen die de risico’s op Chinese spionage beperken? Bent u bereid hiervoor onderzoek te laten doen naar het gebruik door de politie van drones van Da Jiang Innovations? Zo nee, waarom niet?", vragen VVD-Kamerleden Michon-Derkzen, Brekelmans en Rajkowski. Die willen ook weten wat de ministers ervan vindenm dat Defensie geen DJI-drones gebruikt maar de politie wel.

Grapperhaus en Knapen moeten daarnaast duidelijk maken of er binnen de NAVO of de EU gesproken is over de veiligheid van het gebruik van deze drones en of er Europese landen zijn die binnen de EU ontwikkelde drones inzetten voor vergelijkbare taken als waar de Nederlandse politie de DJI-drones voor inzet.

SP-Kamerleden Van Nispen en Leijten hebben naar aanleiding van de berichtgeving ook verschillende vragen voor Grapperhaus en Knapen. "Klopt het dat de politie toegeeft dat er niet uitgesloten kan worden dat dronedata op Chinese servers belanden? Zo ja, waarom worden er dan alsnog extra van deze drones aangeschaft?"

De Kamerleden willen daarnaast weten of de bewindslieden bereid zijn om te onderzoeken of er politiedata gelekt is naar DJI. Verder zijn Grapperhaus en Knapen gevraagd om een overzicht van overheidsinstanties die DJI-drones gebruiken en voor welk doel. "Waarom zijn er geen Rijksbrede afspraken over het gebruik van technologie geproduceerd door bedrijven uit andere landen? Bent u bereid alsnog met Rijksbreed beleid hiervoor te komen? Zo nee, waarom niet?", vragen Van Nispen en Leijten verder. De ministers hebben drie weken om met een reactie te komen.

Eerder stelde ook de PvdA al Kamervragen over het gebruik van DJI-drones door politie en Rijkswaterstaat. PvdA-Kamerlid Kathmann vroeg Grapperhaus en demissionair minister Visser van Infrastructuur onder andere of ze bereid zijn om met politie en Rijkswaterstaat in gesprek te gaan over het niet meer gebruiken van DJI-drones.