VS gaat samen met coalitie van dertig landen cybercrime bestrijden

De Verenigde Staten zal later deze maand dertig landen in een coalitie verenigen om zo onder andere beter cybercrime te bestrijden, de samenwerking tussen opsporingsdiensten te verbeteren en het illegaal gebruik van cryptovaluta tegen te gaan, zo heeft de Amerikaanse president Biden aangekondigd.

Biden deed zijn uitspraken tijdens de start van de jaarlijkse "Cybersecurity Awareness maand" die deze maand plaatsvindt. De president liet weten dat hij de vitale infrastructuur in het land beter tegen cyberaanvallen wil beschermen, ransomwaregroepen wil verstoren, duidelijke regels wil opstellen hoe landen zich in cyberspace moeten gedragen en dat de VS iedereen aansprakelijk zal houden die de veiligheid van de natie in gevaar brengt.

De president voegde toe dat de VS nauw samenwerkt met andere landen om deze dreigingen te bestrijden, waaronder de NAVO en G7. "Deze maand zullen de Verenigde Staten dertig landen bijeen brengen om onze samenwerking te versnellen in het bestrijden van cybercrime, het verbeteren van samenwerking tussen opsporingsdiensten, het tegengaan van het illegaal gebruik van cryptovaluta en het op diplomatiek wijze aanpakken van deze zaken", kondigde Biden aan.

Verder wil de Amerikaanse president een coalitie van landen bijeen brengen die zich zal inzetten voor "betrouwbare 5G-technologie" en het beter beveiligen van logistieke ketens. Daarnaast zal de VS naar eigen zeggen zich richten op de kansen en dreigingen van opkomende technologieën zoals quantum computing en kunstmatige intelligentie.