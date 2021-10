Taakstraf voor jongere die via phishing duizenden euro's buitmaakte

De rechtbank Noord-Holland heeft een jongere die door middel van phishingaanvallen duizenden euro's buitmaakte veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur, waarvan 58 uur voorwaardelijk. Daarnaast moet de jongen ING een schadevergoeding van 8700 euro betalen.

De jongen benaderde slachtoffers op Marktplaats en deed zich voor als potentiële koper. Om de identiteit van de verkoper te controleren vroeg de jongen aan zijn slachtoffers om één cent te betalen. De zogenaamde Tikkie-link die hij hiervoor verstuurde wees in werkelijkheid naar een phishingsite. Met de hier ingevoerde gegevens kon de jongen op de bankomgeving van zijn slachtoffers inloggen. Op deze manier werden zeker negen slachtoffers gemaakt.

De rechtbank rekende het de verdachte zwaar aan dat hij op een dergelijke manier enkel oog heeft gehad voor zijn eigen financieel gewin zonder rekening te houden met de slachtoffers. "Hij heeft slachtoffers financieel benadeeld en heeft het vertrouwen in het online betalingsverkeer en het handelen op online handelssites schade toegebracht", aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie eiste 150 dagen jeugddetentie, waarvan 79 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur. De rechter hield rekening met het feit dat de jongen niet eerder is veroordeeld en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, wat tot het oordeel leidde dat jeugddetentie geen passende straf is. In plaats daarvan legde de rechter een taakstraf van tweehonderd uur op, waarvan 58 uur voorwaardelijk.