Facebook, Instagram en WhatsApp door storing onbereikbaar

Facebook, Instagram en WhatsApp zijn door een storing al enkele uren voor veel gebruikers onbereikbaar. Wat precies de oorzaak van het probleem is heeft het techbedrijf nog niet laten weten. "We weten dat sommige mensen problemen hebben met het bereiken van onze apps en producten. We zijn bezig om de situatie zo snel mogelijk te herstellen en maken excuses voor het ongemak", aldus Facebook-woordvoerder Andy Stone op Twitter. Details over wanneer de diensten weer online zijn worden niet gegeven.

Ook WhatsApp, Facebook en Instagram melden op Twitter dat "sommige mensen" op het moment problemen hebben met de diensten en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Volgens sommige berichten zouden met name Amerikaanse en Europese gebruikers last van de storing hebben, wat door CNBC als de ergste storing voor Facebook sinds 2008 wordt genoemd. Persbureau Reuters spreekt echter van een wereldwijde storing en meldt dat de aandelenkoers van Facebook op de Amerikaanse beurs met 5,5 procent is gedaald.

Dane Knecht van internetbedrijf Cloudflare laat weten dat de dns en andere diensten van Facebook offline zijn. "Het lijkt erop dat de BGP-routes van het internet zijn teruggetrokken", aldus Knecht. Hij krijgt bijval van Johannes Ullrich van het Internet Storm Center, die ook stelt dat de BGP-routes van Facebook verdwenen zijn. Het Border Gateway Protocol (BGP) wordt gebruikt om verkeer tussen internetproviders te routeren en essentieel is voor de werking van het internet.

Zonder BGP-routes naar Facebooks netwerk zouden de eigen dns-servers van Facebook onbereikbaar zijn. "Ongeveer vijf minuten voordat Facebooks dns stopte met werken, zagen we een groot aantal BGP-aanpassingen (voornamelijk teruggetrokken routes) voor Facebooks ASN", stelt Cloudflare-cto John Graham-Cumming op Twitter.