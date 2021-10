Facebook: configuratiefout backbonerouters zorgde voor wereldwijde storing

De wereldwijde storing waardoor gisteren Facebook, Instagram en WhatsApp urenlang onbereikbaar waren is veroorzaakt door een configuratiefout in de backbonerouters, zo heeft Facebook in een verklaring laten weten. Deze routers coördineren het netwerkverkeer tussen de datacenters van het techbedrijf. De verstoring van het netwerkverkeer zorgde voor een sneeuwbaleffect in de manier waarop de datacenters van Facebook communiceren, waardoor alle diensten stopte met werken, zo staat verder in de verklaring vermeld.

"We willen duidelijk maken dat de oorzaak van deze storing een verkeerde configuratieaanpassing was. We hebben geen aanwijzingen dat gebruikersdata als gevolg van deze downtime is gecompromitteerd", stelt Facebooks Santosh Janardhan, vicepresident infrastructuur bij het bedrijf. Verdere details over de betreffende configuratiefout zijn niet gegeven. Wel zegt het techbedrijf een onderzoek te zullen instellen zodat het de infrastructuur veerkrachtiger kan maken.

Internetbedrijf Cloudflare maakte een analyse van de storing, die door een verkeerde BGP-update werd veroorzaakt. Het Border Gateway Protocol (BGP) wordt gebruikt om verkeer tussen autonomous systems (AS) te routeren en essentieel is voor de werking van het internet. De backbonerouters maken gebruik van lijsten met mogelijke routes om netwerkverkeer op hun bestemming af te leven. Zonder BGP weten deze routers niet waar het verkeer naar toe moet en kan het internet niet functioneren.

Via BGP kan een netwerk, zoals Facebook, zijn bestaan aan andere netwerken aankondigen. Door een foute BGP-update stopte Facebook met deze aankondiging, waardoor internetproviders en andere netwerken Facebooks netwerk niet meer konden vinden en gingen ook Facebooks dns-servers offline. Daardoor konden dns-resolvers wereldwijd de domeinnamen van Facebook.com, WhatsApp.com en Instagram.com niet meer vinden. Volgens CNBC gaat het om de ergste storing waar Facebook sinds 2008 mee te maken heeft gekregen.