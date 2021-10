Signal: miljoenen nieuwe gebruikers door storing bij Facebook

Versleutelde chat-app Signal heeft door de storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp van gisteren er naar eigen zeggen miljoenen nieuwe gebruikers bij gekregen. Het is niet voor het eerst dat Signal claimt dat door problemen bij Facebook/WhatsApp het de aanwas van nieuwe gebruikers zag stijgen. Eerder dit jaar was de aankondiging van het nieuwe privacybeleid van WhatsApp reden voor veel mensen om de overstap te maken.

Chat-app Telegram stelt op Twitter dat het ook "veel" nieuwe gebruikers erbij heeft gekregen en spreekt zelfs over de "grote migratie van de groene app". Dit zorgde echter wel voor problemen en vertragingen, zo laat de chatdienst aan gebruikers weten. Tegenover The Independent verklaart Telegram dat slechts een handvol gebruikers last van de vertragingen had.

Telegram noemt geen aantal nieuwe gebruikers, maar volgens marktvorser Sensor Tower staat Telegram op de vijfde plek van meest gedownloade gratis iOS-apps in de Verenigde Staten. In Nederland staat Signal op de tweede plek en Telegram op de vierde plek.