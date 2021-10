Google gaat tweestapsverificatie bij 150 miljoen gebruikers inschakelen

Eerder dit jaar is Google begonnen om bij gebruikers automatisch tweestapsverificatie (2SV) in te schakelen en voor het einde van dit jaar komen daar nog eens 150 miljoen gebruikers bij. Dat heeft het techbedrijf vandaag aangekondigd. Daarnaast worden twee miljoen YouTube-makers verplicht om 2SV in te schakelen.

Gebruikers bij wie 2SV staat ingeschakeld moeten na het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord ook nog op een andere manier bewijzen dat ze de eigenaar van het account zijn. Dit kan op verschillende manieren, zoals het bevestigen van een Google-prompt op de telefoon. Tweestapsverificatie wordt alleen ingeschakeld bij Google-accounts die over het juiste back-upmechanisme beschikken om een "naadloze overstap" naar 2SV te maken, zo stelt het techbedrijf.

"We erkennen dat de huidige 2SV-opties niet voor iedereen geschikt zijn, dus werken we aan technologieen die een eenvoudige, veilige authenticatie-ervaring bieden en de afhankelijkheid van wachtwoorden op de lange termijn verminderen", aldus AbdelKarim Mardini van Google.