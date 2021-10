Controller insulinepompen wegens lek waardoor patiënt kan overlijden teruggeroepen

Fabrikant van medische apparatuur Medtronic roept verschillende draadloze controllers van insulinepompen terug wegens een kwetsbaarheid waardoor een aanvaller de patiënt kan laten overlijden. Het probleem doet zich voor bij Medtronics MiniMed Paradigm insulinepompen en de bijbehorende draadloze controller. Via de controller kan een patiënt bij zichzelf insuline toedienen.

Een aanvaller in de buurt van de patiënt kan deze draadloze communicatie opvangen en opnieuw afspelen, waardoor de insulinepomp opnieuw insuline toedient. Ook is het mogelijk om het toedienen van insuline te stoppen. Dit kan tot het overlijden van de patiënt lijden, zo waarschuwt de Amerikaanse toezichthouder FDA. De aanval is mogelijk doordat de communicatie tussen de controller en de insulinepomp onversleuteld is.

Daarnaast is de apparatuur kwetsbaar voor een replay-aanval, waarbij eerdere communicatie opnieuw kan worden afgespeeld. Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security laat weten dat een aanval op patiënten alleen mogelijk is wanneer niet-standaard opties staan ingesteld. Daarnaast zal de pomp een melding geven en heeft de gebruiker de mogelijkheid om het toedienen van insuline te stoppen.

Vanwege de ernst van de situatie roept Medtronic gebruikers op om per direct te stoppen met het gebruik van de remote controller en die los te koppelen, de remote feature uit te schakelen en het apparaat naar de fabrikant terug te sturen.