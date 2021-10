LinkedIn moet verwijderd profiel Kamerlid Van Haga terugplaatsen

LinkedIn moet het verwijderde profiel van Kamerlid Van Haga binnen drie werkdagen terugplaatsen, zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland vandaag in een kort geding bepaald. Negen eerder verwijderde berichten hoeven niet worden teruggezet.

Het LinkedIn-profiel van Van Haga werd op 24 december vorig jaar voor de eerste geblokkeerd omdat hij misinformatie over corona zou hebben verspreid. Tevens werden drie berichten na klachten van gebruikers door het sociale netwerk verwijderd. Het Kamerlid maakte bezwaar bij LinkedIn en zes dagen later werd de blokkade opgeheven.

Op 7 juni werd het profiel van Van Haga voor de tweede keer geblokkeerd en werden negen berichten verwijderd. Het zou opnieuw om misinformatie gaan. Wederom tekende het Kamerlid bezwaar aan en verzocht LinkedIn om de beperkingen binnen vijf dagen op te heffen. LinkedIn heeft hier niet aan voldaan. In het kort geding vorderde Van Haga dat LinkedIn zijn profiel terugplaatst, inclusief de negen verwijderde berichten. Ook wil het Kamerlid dat LinkedIn een rectificatie plaatst.

Volgens Van Haga heeft LinkedIn een te grote inbreuk op zijn vrijheid van meningsuiting gemaakt, die voor hem als politicus van de oppositie een extra zwaarwegend belang heeft. Daarnaast vindt het Kamerlid dat LinkedIn de blokkering van zijn account niet heeft onderbouwd en dat hij reputatieschade heeft geleden. LinkedIn stelt in een reactie dat informatie over corona die misleidend, schadelijk of gevaarlijk kan zijn onwenselijk is.

Het sociale netwerk stelt dat er geen medische claims mogen worden geplaatst zonder onderbouwend wetenschappelijk bewijs. De berichten van Van Haga zouden die wetenschappelijke onderbouwing missen, aldus LinkedIn. De rechter vindt dat LinkedIn in de gebruikersvoorwaarden niet duidelijk maakt waar de grens loopt tussen berichten die in strijd met richtlijnen van gezondheidsorganisaties zijn, en berichten met kritische kanttekeningen bij die richtlijnen. Voor Van Haga was het beleid ook niet kenbaar toen hij de berichten plaatste, aldus de rechter.

De rechter oordeelt dat LinkedIn geen duidelijk uitgeschreven en kenbaar beleid heeft, er geen behoorlijke inhoudelijke communicatie was over de bezwaren van LinkedIn tegen de geplaatste berichten en er alleen verwezen is naar de gebruikersovereenkomst, zonder inhoudelijk aan te geven waarom de verwijderde berichten werden beschouwd als desinformatie. LinkedIn moet van de rechter het account van het Kamerlid dan ook binnen drie werkdagen terugplaatsen.

Dat geldt echter niet voor de negen verwijderde berichten, die LinkedIn volgens de rechter mocht verwijderen. Ook hoeft het sociale netwerk geen rectificatie te plaatsen. De rechter stelt dat het ook voor een lid van de oppositie niet teveel gevraagd is om de politieke strijd met open vizier te voeren. "In een situatie van wereldwijde pandemie betekent dat, dat democratisch tot stand gekomen beleidsmaatregelen wel mogen worden bekritiseerd, maar niet mogen worden ondermijnd."