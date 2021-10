Onderzoek: 70.000 Exchange-servers missen belangrijke beveiligingsupdate

Ruim 70.000 Microsoft Exchange-servers missen een belangrijke beveiligingsupdate en zijn zo kwetsbaar voor aanvallen. De update om deze servers te beschermen is al sinds april van dit jaar beschikbaar, maar nog altijd niet door beheerders van de betreffende machines geïnstalleerd. Dat stelt securitybedrijf Rapid7 op basis van onderzoek naar ruim 306.000 Exchange-servers die toegankelijk vanaf internet zijn.

Microsoft kwam in april en mei met beveiligingsupdates voor drie kwetsbaarheden, aangeduid als CVE-2021-34473, CVE-2021-34523 en CVE-2021-31207. Door de drie kwetsbaarheden te combineren is het mogelijk voor ongeauthenticeerde aanvallers om kwetsbare Exchange-servers op afstand over te nemen. Deze aanval kreeg de naam ProxyShell.

Van de 306.000 onderzochte Exchange-servers draaien er nog 84.000 op Exchange 2007 en 2010. Deze versies zijn niet kwetsbaar voor de ProxyShell-aanval, maar worden al geruime tijd niet meer door Microsoft ondersteund en ontvangen zo geen beveiligingsupdates meer. De resterende 222.000 Exchange-servers draaien op Exchange 2013, 2016 en 2019. Deze versies zijn wel kwetsbaar voor ProxyShell.

Aanvallers maken al enige tijd misbruik van de ProxyShell-kwetsbaarheden om Exchange-servers aan te vallen. Desondanks was op 29 procent van de servers de ProxyShell-update niet geïnstalleerd en was dit bij 2,6 procent gedeeltelijk. Dat houdt in dat 31,7 procent van de onderzochte Exchange 2013-, 2016- en 2019-servers mogelijk kwetsbaar is, aldus de onderzoekers.