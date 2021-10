Apple verplicht iOS-apps om accounts vanuit de app te kunnen verwijderen

Vanaf 31 januari volgend jaar zijn alle nieuwe apps in de Apple App Store verplicht om gebruikers hun account vanuit de app te laten verwijderen als ze via de app een account kunnen aanmaken. Apple wil gebruikers hiermee meer controle over hun persoonlijke gegevens geven. In juni van dit jaar kwam het techbedrijf met nieuwe richtlijnen voor app-ontwikkelaars.

Wanneer apps gebruikers aanbieden om een account binnen de app aan te maken moeten ze gebruikers ook de optie geven om het account vanuit de app te verwijderen. Deze regel wordt vanaf 31 januari 2022 voor alle nieuwe ingezonden apps verplicht. Apple wijst ontwikkelaars erop dat ze wel met lokale wetgeving rekening moeten houden die hen verplicht om bepaalde data te bewaren.

Daarnaast moeten app-ontwikkelaars ervoor zorgen dat hun app duidelijk maakt welke informatie de app verzamelt, hoe het deze gegevens verzamelt, waar de verzamelde data allemaal voor wordt gebruikt, het bewaar- en verwijderdbeleid en andere punten die in de richtlijn staan vermeld.