Firefox begonnen met tonen van advertenties in adresbalksuggesties

Mozilla is begonnen om onder Amerikaanse Firefox-gebruikers advertenties in de adresbalksuggesties te tonen, of "relevante suggesties van vertrouwde partners", zoals Mozilla het noemt. Buiten de Verenigde Staten krijgen gebruikers gewoon suggesties gebaseerd op browsegeschiedenis, bookmarks en open tabs te zien.

Firefox biedt al enige tijd suggesties in de adresbalk wanneer gebruikers daar iets typen, zoals websites uit de browsegeschiedenis, bookmarks, open tabs en suggesties van de standaard ingestelde zoekmachine. Nu toont Firefox bij Amerikaanse gebruikers ook gesponsorde suggesties. Voor het tonen van deze nieuwe aanbevelingen wordt geen nieuwe data verzameld, opgeslagen of gedeeld, aldus Mozilla.

Daarnaast is Mozilla ook begonnen met het uitrollen van "contextuele suggesties", waarbij er ook suggesties afkomstig van partners worden getoond. Hiervoor gebruikt Firefox een service om relevante suggesties te tonen wanneer de gebruikers iets in de adresbalk typt. Wanneer contextuele suggesties staan ingeschakeld ontvangt Mozilla de zoekopdrachten van de gebruiker en het resultaat waarop is geklikt.

De data die het met partners deelt bevat volgens Mozilla geen persoonlijke identificerende informatie en wordt alleen gedeeld wanneer de gebruiker een suggestie ziet of hierop klikt. Het tonen van de suggesties zorgt voor een storm van kritiek. Zo heeft het onderwerp op Hacker News zo'n zevenhonderd reacties.