Twitch reset na datalek alle streamkeys van miljoenen gebruikers

Streamingplatform Twitch heeft na een datalek, waarbij onder andere broncode, interne documenten en financiële data werd gestolen, de streamkeys gereset van alle miljoenen streamers die van de dienst gebruikmaken.

De bij Twitch gestolen data werd woensdag via een 125 gigabyte groot torrentbestand op internet aangeboden. Door een fout in een serverconfiguratie kon de data door een aanvaller worden gestolen. Voor zover bekend zijn er geen inloggegevens gestolen. Uit voorzorg is nu wel besloten om alle streamkeys te resetten. Twitch telt miljoenen "streamers" en is met name onder gamers erg populair.

Een streamkey maakt het mogelijk om via streamingsoftware of vanaf bepaalde apparaten naar Twitch te streamen. De reset van alle streamkeys heeft volgens Twitch geen gevolgen voor gebruikers van Twitch Studio, Streamlabs, Xbox, PlayStation en de Twitch Mobile App. In het geval van andere platformen en software kan het zijn dat gebruikers handmatig de nieuwe streamkey moeten toevoegen om weer te kunnen streamen.