Androidtelefoons te volgen via wallpaper: gebruik geen privéfoto als achtergrond

Androidtelefoons zijn te volgen aan de hand van de achtergrond die gebruikers hebben ingesteld, zo waarschuwen onderzoekers. Met name gebruikers van Android 8.1 en eerder lopen risico, maar ook nieuwere Androidversies maken "wallpaper tracking" mogelijk, meldt Alexey Verkhovsky van FingerprintJS, een bedrijf dat fingerprintoplossingen voor bedrijven en websites ontwikkelt om gebruikers te identificeren en fraude tegen te gaan.

Elke app op een Androidtoestel kan de foto's zien en downloaden die door gebruikers als achtergrond zijn ingesteld, stelt Verkhovsky. Voor Android 8.1 was het niet mogelijk voor gebruikers om dit te voorkomen. Vanaf Android 8.1 moeten apps permissie hebben om de methode te kunnen gebruiken waarmee de achtergrond kan worden uitgelezen.

Om de beperkte functionaliteit te compenseren werd er een eenvoudigere manier aan Android toegevoegd waarmee apps de kleuren in de achtergrond kunnen bepalen, zonder dat hiervoor extra permissies zijn vereist. Zowel met de eerdere methode als de nieuwe manier is het mogelijk voor een app om aan de hand van de ingestelde achtergrondfoto een uniek identificatienummer te genereren. Verkhovsky heeft een gratis app ontwikkeld waarmee deze unieke code wordt getoond.

De onderzoeker geeft Androidgebruikers verschillende adviezen om tracking via de ingestelde achtergrond te voorkomen. Zo wordt aangeraden om geen privéfoto's als achtergrond in te stellen, al helemaal niet op telefoons met Android 8.1 en eerder. Verder wordt geadviseerd om een standaardachtergrond in te stellen en die niet te wijzigen en geen onbetrouwbare apps te installeren.

Afsluitend stelt Verkhovsky dat alle applicaties aan de hand van de kleuren in de achtergrondfoto een uniek identificatienummer kunnen genereren, zonder dat hiervoor extra permissies zijn vereist. Wel erkent de onderzoeker dat het gebruik van de achtergrond één van de manieren is waarop app-ontwikkelaars Androidtelefoons kunnen profileren en het niet de meest betrouwbare methode is.