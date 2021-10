VDL Nedcar wil door cyberaanval platgelegde productie dinsdag hervatten

VDL Nedcar wil de door een cyberaanval platgelegde productie van auto's aanstaande dinsdag weer hervatten. Mogelijk zullen dan ook andere VDL-bedrijven weer opstarten. Woensdagnacht werden 105 bedrijven van de VDL Groep getroffen door een cyberaanval en ligt de productie sindsdien deels of volledig stil. Ook vandaag worden er geen auto's bij VDL Nedcar in Born en andere VDL-bedrijven geproduceerd en zit het personeel noodgedwongen thuis.

Om wat voor soort aanval het precies gaat is nog altijd niet door de VDL Groep bekendgemaakt. VDL Nedcar is van plan om de systemen maandag weer langzaam op te starten en dinsdag de productie te hervatten, zo meldt De Limburger. Alle medewerkers bij het bedrijf die over een laptop beschikken zijn opgeroepen om zich bij de ict-afdeling te melden. Daarnaast moeten er nieuwe wachtwoorden worden aangemaakt. Details over de schade zijn niet bekend, maar volgens De Limburger gaat het om miljoenen euro's.