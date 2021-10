Amerikaanse senator wil meldplicht voor betalen van losgeld bij ransomware

Als het aan een Amerikaanse senator en een congreslid ligt worden alle bedrijven, organisaties en instanties in de Verenigde Staten verplicht om binnen 48 uur aan de overheid te laten weten wanneer ze losgeld bij ransomware hebben betaald. Volgens senator Elizabeth Warren en congreslid Deborah Ross mist de Amerikaanse overheid belangrijke informatie over losgeldbetalingen om meer kennis over de werkwijze van cybercriminelen en een duidelijker beeld van de ransomwaredreiging te krijgen.

Daarom hebben ze de Ransom Disclosure Act geïntroduceerd. Dit wetsvoorstel geldt niet voor individuen, maar voor alle andere entiteiten die slachtoffer van ransomware worden en losgeld betalen. Wanneer losgeld is betaald moet binnen 48 aan het ministerie van Homeland Security worden gemeld hoeveel losgeld er is betaald, de gebruikte valuta en beschikbare informatie over de aanvaller.

Het ministerie moet deze informatie jaarlijks openbaren, zonder de namen van getroffen organisaties te vermelden. Daarnaast wordt Homeland Security door het wetsvoorstel verplicht om een website te lanceren waar individuen vrijwillig kunnen melden of ze losgeld hebben betaald. Als laatste wordt het ministerie verplicht om onderzoek te doen naar overeenkomsten tussen ransomware-aanvallen, in hoeverre cryptovaluta deze aanvallen faciliteren en hoe systemen tegen aanvallen zijn te beschermen.