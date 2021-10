VDL weet niet wanneer alle fabrieken zijn hersteld van cyberaanval

VDL weet nog altijd niet wanneer alle fabrieken zijn hersteld van de cyberaanval waar het vorige week door werd getroffen. "Als VDL Nedcar donderdag weer open kan, zou dat fantastisch zijn", zo laat een woordvoerder tegenover het Financieele Dagblad weten. Het bedrijf moest vanwege de aanval productie staken en personeel noodgedwongen naar huis sturen. VDL is nog altijd via e-mail onbereikbaar aldus de krant.

Details over de aanval zijn ook onbekend. Vanuit VDL-gelederen komt het gerucht dat het bedrijf is getroffen door een Russische cyberaanval, zo meldt 1Limburg. "We gaan daar gewoon niets over zeggen", aldus een woordvoerder. Die wil ook niet zeggen of er losgeld is geëist. Bij VDL zijn alle online systemen uitgeschakeld, waardoor onder andere de autoproductie stilligt.

VDL telt 105 bedrijven en hoe de situatie per bedrijf eruitziet kan een woordvoerder niet zeggen. Ook is onduidelijk wanneer er weer kan worden geproduceerd. De hoop is aanstaande donderdag, maar zekerheid kan VDL niet geven. "Het is nog een onzekere situatie, maar we hopen het dan op te kunnen starten. Mits de problemen eerder verholpen zijn", stelt een woordvoerder tegenover 1Limburg.

Het concern had vorig jaar een omzet van 4,5 miljard euro, wat neerkomt op 87 miljoen euro per week. De verwachting is dan ook dat de schade in de miljoenen euro's zal lopen.