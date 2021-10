Openbaar Ministerie meldt forse stijging van phishing en WhatsAppfraude

Het aantal strafzaken over phishing, WhatsAppfraude, spoofing en online misbruik van persoonsgegevens kende de afgelopen twee jaar een forse stijging, zo stelt het Openbaar Ministerie in de vrijdag verschenen Fraudemonitor 2019 en 2020. Het aantal zaken wat betreft fraude met betaalproducten (onder andere spoofing en phishing) is in de genoemde periode ruim verdubbeld. Identiteitsfraude, met name WhatsAppfraude, nam toe met vijftig procent.

Onder fraude met betaalproducten vallen niet alleen allerlei vormen van phishing en spoofing/bankhelpdeskfraude, maar ook het gebruik maken van valse betaalapp’s, fraude met qr-codes om toegang tot bankrekeningen te krijgen en online misbruik van gestolen creditcardgegevens. Terwijl online identiteitsfraude toenam, was er vorig jaar een daling van algemene identiteitsfraude. Dit hangt volgens het OM waarschijnlijk samen met de lockdown en beperkte reisbewegingen in Nederland en vanuit het buitenland. "Het gebruikmaken van fysieke identiteitsdocumenten en de controle daarop was minder aan de orde."

Strafzaken in online handelsfraude kenden in twee jaar een stijging van twintig procent. "De fraude met online aan- en verkopen beperkt zich allang niet meer tot platforms als Marktplaats, maar strekt zich steeds meer uit tot andere vormen van webwinkelfraude en nepwebshops", aldus het Openbaar Ministerie. De stijging van de verschillende vormen van online fraude vorig jaar is toe te schrijven aan de coronacrisis, stelt demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.