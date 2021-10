Dekker: encryptie WhatsApp niet doorbroken door rapporteerfunctie

De mogelijkheid voor WhatsAppgebruikers om ongewenste berichten te rapporteren zorgt er niet voor dat de end-to-end encryptie van de chatdienst wordt doorbroken, zo stelt demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming. Dekker reageerde op Kamervragen van de VVD over berichtgeving dat door WhatsApp ingehuurde moderators door gebruikers gerapporteerde berichten lezen.

WhatsApp-gebruikers hebben de mogelijkheid om berichten te rapporteren. Wanneer een gebruiker dit doet wordt het bericht in kwestie en vier voorgaande berichten, inclusief afbeeldingen en video's, onversleuteld doorgestuurd naar WhatsApp-engineers en moderators. Aanleiding voor VVD-Kamerleden Rajkowski en Ellian om opheldering te vragen.

"Klopt het dat een gebruiker van de berichtendienst WhatsApp een ontvangen bericht van een andere gebruiker kan rapporteren en dat WhatsApp dan inzicht krijgt in de laatste vijf verstuurde berichten? Zo ja, hoe beoordeelt u het feit dat WhatsApp naar zijn gebruikers beveiligde end-to-endencrypte communicatie belooft en tegelijkertijd via een omweg het alsnog mogelijk heeft gemaakt om berichten van zijn gebruikers in te zien?"

Dekker stelt dat deze berichten door de gebruiker worden gedeeld met WhatsApp, zodat er geen sprake van is dat de end-to-end encryptie tussen de gebruikers of groep wordt doorbroken. "WhatsApp kan niet op eigen instigatie verdere berichten van gebruikers of groepen inzien, de beveiligde communicatie tussen deze gebruikers en groepen blijft dan ook overeind", merkt de minister op.

Rajkowski en Ellian wilden ook weten hoe WhatsApp de echtheid van doorgestuurde berichten controleert, maar dat is Dekker onbekend. Verder vroegen de VVD-Kamerleden of de werkwijze van WhatsApp wel binnen de AVG past. "Ik beschik in het onderhavige geval niet over verdere aanknopingspunten dat WhatsApp de verplichtingen uit artikel 12 AVG op dit punt niet zou naleven", reageert de minister.