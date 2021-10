Mozilla VPN beschikbaar voor Nederlandse Firefox-gebruikers

Mozilla heeft de eigen vpn-dienst ook voor Nederlandse Firefox-gebruikers beschikbaar gemaakt. Vorig jaar juli werd Mozilla VPN als eerste in Canada, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten uitgerold. In april volgden Duitsland en Frankrijk. Deze zomer waren België, Italië, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland al aan de beurt.

Nu laat Mozilla weten dat Mozilla VPN ook in Nederland beschikbaar is. Mozillas vpn-dienst is door Mozilla zelf ontwikkeld en maakt gebruik van servers van vpn-provider Mullvad. Wat betreft de samenwerking met Mullvad stelt Mozilla dat de vpn-provider de privacy van gebruikers respecteert en geen logbestanden bijhoudt. Ook Mozilla zelf zegt geen logbestanden bij te houden of netwerkgegevens van gebruikers te volgen of delen.

Inmiddels maakt de vpn-dienst gebruik van meer dan 750 servers in meer dan dertig landen. De vpn-dienst kost 9,99 euro per maand, 42 euro voor een periode van zes maanden en 60 euro voor een jaar en is daarbij op vijf apparaten te gebruiken. Mozilla VPN werkt met Android versie 6 en nieuwer, iOS 13.0 en nieuwer, macOS 10.15 en nieuwer, Ubuntu en Windows 10 64-bit. Tevens is het gebruik van een Firefox-account verplicht. De vpn-dienst werkt niet vanuit China.