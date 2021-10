Belgisch nationaal cameraschild uitgebreid met duizenden ANPR-camera's

Het Belgische nationale cameraschild is vorig jaar uitgebreid met duizenden camera's, zo laat de Belgische politie in het jaarverslag over 2020 weten. ANPR staat voor "automatic number plate recognition" en verwijst naar de inzet van camera's die kentekenplaten herkennen. Ze worden ingezet bij trajectcontroles en voor het herkennen van bijvoorbeeld gestolen voertuigen.

De Belgische politie beschikt al jaren over een "nationaal cameraschild" dat alle ANPR-camera's in het land verbindt met een centraal beheersysteem. Dit moet de politie in staat stellen om snel te reageren wanneer een "geseinde nummerplaat" wordt herkend. "Afgelopen jaar is het nationale cameraschild ANPR verder uitgebouwd. In 2020 komen er 3938 camera’s in aanmerking voor integratie in het nationale ANPR-netwerk", zo staat in het jaarverslag vermeld.

Vorig jaar oktober werd de AMS-databank (ANPR Managed Services), die tot dan in testomgeving draaide, overgezet naar een afgebakende technische operationele omgeving van een duizendtal camera’s en een afgebakende politionele gebruikersgroep van ongeveer 250 personen. "De evolutie naar een cameraschild met toenemende opties en gebruikers zal in stappen gebeuren. Het kloppend hart van dit geïntegreerde cameraschild is de AMS-databank", liet minister Verlinden van Binnenlandse Zaken eerder weten (pdf).

Vorig jaar maart werd bekend dat de ANPR-camera's in België meer dan een half miljoen foto's per dag maken, wat gemiddeld meer dan 3500 hits oplevert. In oktober van dat jaar stelde Verlinden dat het nationale gedeelte van het ANPR-netwerk in de voorgaande twaalf maanden 309.000 hits had opgeleverd. De ANPR-camera's die de Nederlandse politie gebruikt registreren 135 miljoen kentekens per maand.