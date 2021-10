VDL Nedcar wil productie van auto's woensdag weer hervatten

VDL Nedcar in Born en andere onderdelen van VDL willen de productie van auto's woensdag weer hervatten. Het bedrijf is vanwege een cyberaanval dan een week uit de running geweest. Vorige week woensdagnacht werden 105 bedrijven van de VDL Groep getroffen door een cyberaanval en sindsdien ligt de productie deels of volledig stil.

Zo worden er al een week geen auto's bij VDL Nedcar in Born en andere VDL-bedrijven geproduceerd en zit het personeel noodgedwongen thuis. "Wij kunnen weer produceren in een veilige digitale omgeving", zegt een woordvoerder tegenover 1Limburg. "Dat geldt ook voor andere onderdelen van VDL." Of de oorspronkelijke systemen zijn hersteld of dat er nieuwe systemen zijn geïnstalleerd wil de woordvoerder niet laten weten. Ook is nog altijd onduidelijk om wat voor soort aanval het precies gaat en hoe groot de schade voor het concern is.