Politie stuurt waarschuwingsbrief naar vermeende afnemers ddos-dienst

De politie heeft afgelopen maandag een waarschuwingsbrief gestuurd naar 29 mensen die in verband worden gebracht met het afnemen van ddos-diensten. Via de dienst was het mogelijk om tegen betaling ddos-aanvallen te laten uitvoeren. Eerder werden in dit onderzoek al twee doorzoekingen gedaan. De briefontvangers zouden via de website MineSearch ddos-diensten hebben afgenomen.

Met de brief wil de politie deze personen informeren over de strafbaarheid en mogelijke gevolgen. "We hebben je geregistreerd in ons systeem en je krijgt nu een laatste waarschuwing. Als zich in de toekomst nieuwe soortgelijke feiten voordoen, gaan we over tot vervolging. Houd in dat geval rekening met een veroordeling, strafblad en het kwijtraken van je computer en/of laptop", zo staat in de brief vermeld.

De namen van de briefontvangers kwamen naar boven in een onderzoek naar de ddos-dienst. De politie had tientallen meldingen ontvangen van bedrijven, instanties en een gameserver die via de ddos-dienst waren aangevallen. Vorig jaar juli doorzocht politie de woningen van twee verdachten die vermoedelijk bij de website betrokken zijn. Het gaat om twee mannen van 19 jaar uit Spijkenisse en Winschoten. Bij de doorzoekingen is aangetroffen apparatuur, zoals computers en telefoons, in beslag genomen. Het politieonderzoek gaat nog door.