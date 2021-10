Autoriteit Persoonsgegevens, ACM en AFM gaan nauwer samenwerken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media gaan nauwer samenwerken bij het toezicht op digitale activiteiten. De toezichthouders zijn hiervoor het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) gestart.

Binnen het SDT gaan de toezichthouders samenwerken door het uitwisselen van kennis en ervaringen over het toezicht op onderwerpen als kunstmatige intelligentie, algoritmes en dataverwerking, online design, personalisering, manipulatie en misleiding. Ook willen ze gezamenlijk investeren in kennis, expertise en competenties. Verder kijken de toezichthouders waar ze elkaar in handhavingstrajecten kunnen versterken, onder meer door gezamenlijk digitale marktproblemen aan te pakken.

"In onze digitale wereld zijn bescherming van persoonsgegevens, consumentenbescherming, de integriteit van digitale inhoud en mededinging veel nauwer met elkaar verweven dan voorheen", zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP. "Dus komen de verschillende toezichthouders elkaar eerder tegen in hun werk." Volgens Wolfsen kunnen nieuwe Europese regels leiden tot verplichtingen bij bedrijven die gevolgen hebben voor meer dan één toezichthouder. "Samenwerking is dus broodnodig."