Witte Huis overlegt met dertig landen over internationale aanpak ransomware

Het Witte Huis is een tweedaags initiatief gestart waarbij het met afgevaardigden van meer dan dertig landen, waaronder Nederland, overlegt over een internationale aanpak van ransomware. Tijdens het Counter-Ransomware Initiative komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het versterken van de nationale cyberweerbaarheid, het misbruik van cryptovaluta voor het witwassen van losgeldbetalingen, het verstoren van ransomware-operaties en het vervolgen van de criminelen die achter de aanvallen zitten.

Met het initiatief wil het Witte Huis naar eigen zeggen landen bijeen brengen in de strijd tegen ransomware. Volgens de overheidsfunctionaris die het Counter-Ransomware Initiative leidt zullen nog veel gesprekken na dit overleg volgen over hoe het probleem kan worden aangepakt. Rusland was niet uitgenodigd om aan het initiatief mee te doen. Via een ander kanaal wordt er echter met het land over ransomware gesproken, stelde de functionaris.

Die merkte op dat Rusland naar aanleiding van eerdere kritiek vanuit de Verenigde Staten "vervolgacties" heeft genomen, maar wat die precies inhouden wilde de functionaris niet zeggen. Wat betreft het initiatief sluit de VS niet uit dat Rusland aan toekomstige sessies wel deel zal nemen. Vandaag zal het Witte Huis meer details over het initiatief en de aanpak van ransomware bekendmaken.