1Password laat gebruikers wachtwoorden via link met anderen delen

1Password heeft een nieuwe feature geïntroduceerd waardoor gebruikers al hun wachtwoorden via een link met anderen kunnen delen, ook al maken die geen gebruik van de wachtwoordmanager. Gebruikers kunnen in hun wachtwoordkluis een wachtwoord selecteren dat ze met een ander of meerdere personen willen delen.

Vervolgens moet van deze personen het e-mailadres worden opgegeven, waarna er een link voor het delen van het wachtwoord wordt gegenereerd. Deze link kan de gebruiker met de personen in kwestie delen. De ontvanger van de link moet nu op de website van 1Password zijn e-mailadres opgeven. Wanneer dit adres overeenkomt met het e-mailadres dat de gebruiker heeft opgegeven, wordt er een verificatiecode verstuurd. Met deze verificatiecode kan het gedeelde wachtwoord op de website van 1Password worden bekeken.

Gebruikers kunnen aangeven hoelang de link geldig blijft. Standaard is dit zeven dagen, maar kan ook worden aangepast naar dertig dagen, veertien dagen, één dag of wanneer het wachtwoord is bekeken. Ontvangers krijgen alleen het wachtwoord te zien op het moment dat het werd gedeeld. Waarna het wachtwoord hierna wordt aangepast zal de ontvanger het nieuwe wachtwoord niet te zien krijgen.