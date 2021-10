Apple noemt Androidmalware reden om sideloaden van apps te verbieden

Door Anoniem: Dat hele iOS is toch malware? Het doet tenslotte bijna nooit wat ik er van wil...

Maar goed, het is een mooi marketing verhaal om je gelovigen meer in je te laten geloven. Crapple bepaalt wel wat goed voor je is.



Men zou natuurlijk ook gewoon een OS kunnen bouwen wat staat als een huis zodat 'malware' by design geen kans heeft. Zou zou het moeten zijn. Wat men feitelijk zegt: iOS is ook zo lek als een mandje en daarom moeten we er maar voor zorgen dat de domme gebruiker daar niet tegen aan loopt. Brevet van onvermogen.

Ik ben erg benieuwd naar uw (Linux, unbloated Android ?) OS op uw smartphone en daarbij uw of andere relevante hardware. Want als tevreden iOS gebruiker kijk ik graag uit naar een review - op een platform als deze - die me evt doet overstappen. Naar een combi hardware/software die idd niet bepaalt 'wat goed voor mij' zou zijn.Want Apple's big tech concurrentie stemt nu ook niet bepaald vrolijk.Maargoed, tijd zat tot minstens eind 2022 (?) wanneer iPhone 7 end of support is.