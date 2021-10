Australië verplicht grote bedrijven om ransomware-aanvallen te melden

Door Toje Fos: Door _R0N_: Door Toje Fos: Door _R0N_: Door Anoniem: Ik zou zeggen voor iedere onderneming die systemen voor de overheid in onderhoud heeft en dan ook melden om wat voor systemen bet gaat. Applicatie en os.

Omdat bepaalde problemen met bepaalde brakke software dan niet meer zo gemakkelijk in de doofpot kunnen worden gestopt.

Zoals dat ransomware op Linux de data op je NetApp kan encrypten?

Door _R0N_: Ik snap dat je wilt shamen

Door _R0N_: maar het slaat nergens op, het punt is gewoon dat ransomware een probleem is en dat het waarschijnlijk vaker voorkomt dan nu bekent is.

Nou, toch wel, want hoewel ransomware misschien een algemeen voorkomend probleem is, in theorie althans, vindt het feitelijk in bijna 100% van de gevallen op Windows plaats. Dat komt omdat deze software voor lichte consumententoepassingen, die nog vaak in professionele omgevingen wordt gebruikt, een spaghetticodebouwwerk met steeds onmogelijker wordend onderhoud is.

Toevallig was er van de week een bericht dat er steeds vaker ransomware wordt waargenomen op Linux servers omdat grote bedrijven daar hun data van waarde opslaan. Grote bedrijven zijn eerder bereid te betalen voor hun data.Ik dnek dat het op dit moment zelf makkelijker zou zijn een Linux server aan te vallen want men waant zich veilig "want komt alleen op Windows voor" net als dat Mac gebruikers minder snel updaten etc..En dan nog; heeft iemand er wat aan als je elke keer vermeld welk OS het was? ik dnek dat het ook wle duidelijk is wanneer het type Ransomware vermeld wordt wat gebruikt is, al zijn er ports naar Linux.Hier zie je ook vaak dat men zich veilig wanat "want ik gebruik geen Windows". In d elaatste 25 jaar in de hosting valt het toch echt op dat de meest gehackte servers toch echt Linux zijn, mede door deze gedachte.