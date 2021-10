RDW waarschuwt voor malafide e-mails over verlenging lidmaatschap

De RDW waarschuwt voor malafide e-mails die op dit moment uit naam van de organisatie worden verstuurd en waarin de ontvanger wordt gevraagd het lidmaatschap voor een bedrag van 7,99 euro te verlengen. De berichten hebben als onderwerp "Er staat een ongelezen bericht voor u klaar in MIJNRDW" en "Laatste aanmaning". Zowel de e-mail als de website waarnaar wordt gelinkt zijn niet van de RDW.

"Wij versturen nooit e-mailberichten waarin we u vragen persoonsgegevens of bankgegevens door te geven. Ook vragen wij nooit per e-mail om betalingen te doen", aldus de organisatie. "Heeft u gegevens ingevuld en/of een betaling gedaan via de website die in de mail vermeld staat? Dan bent u mogelijk slachtoffer geworden van (identiteits)fraude." In dit geval wordt aangeraden melding te doen bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en de politie.