Webshop die geen back-ups maakte verliest rechtszaak van softwareleverancier

Door Anoniem: Het verhaal is dus: ben je als software leverancier verantwoordelijk voor de gevolgen van gemaakte fouten, of mag je

eerst gaan kijken welke fouten de klant eventueel gemaakt heeft en als je die kunt vinden de schuld bij de klant leggen.

Het antwoord daarop is dus: het laatste. Helaas, want daardoor komen software leveranciers keer op keer weg met

het maken van fouten en worden ze niet gestimuleerd of gedwongen die te voorkomen.

Zo simpel is het niet. Er is hier sprake van twee pakketten waar al het nodige in gebeurt en een koppeling tussen die pakketten van een leverancier die niet die pakketten levert. Voor de webwinkel wordt Magento gebruikt, voor de boekhouding Exact, en waar het hier over gaat is het leveren van een koppeling die gegevens van Magento naar Exact overbrengt.Men hanteert voor debiteuren (klanten) klantnummers vanaf 3000 voor vaste klanten, en vanaf 7000 gastaccounts. Die worden in Magento aangemaakt en via de koppeling doorgegeven aan Exact. Crediteuren (leveranciers) bestaan alleen in Exact. Die worden vastgelegdals de debiteuren, en die worden handmatig genummerd van 1-2999 en daarna verder vanaf 15000.Omdat men over de 8000 gastaccounts heen ging in Magento werden er nummers van 15000 en hoger toegekend. Dat zijn nummers in de crediteurenreeks, maar daar heeft Magenta geen weet van, die kent de crediteuren niet. Dus ook zonder de koppeling had men al een probleem gekregen met nummers die in Magento aan een debiteur en in Exact aan een crediteur werden toegekend. Dat probleem is niet door de koppelingssoftware veroorzaakt, dat is een fout in de opzet van de nummering, of in het op tijd bijstellen van de nummertoekenningen in Magenta.Wat de koppelingssoftware vervolgens deed was niets anders dan dat die van Magento doorkreeg dat (bijvoorbeeld) een gastaccount met nummer 15069 was aangemaakt, en dat gastaccount met het door Magento eraan toegekende nummer vastlegde in Exact. Alleen bestond dat nummer daar al voor een debiteur, en die werd overschreven. Maar de taak van die koppeling was wel degelijk om die nieuwe gastaccount met het toegekende nummer in Exact vast te leggen, en dat deed het. Het hof heeft dan ook geoordeeld dat de koppeling naar behoren functioneerde, die deed precies wat de bedoeling was.De leverancier heeft hier niet de totale opzet voor de klant gemaakt, maar alleen een component erin geleverd. Als je verschillende onderdelen bij verschillende leveranciers betrekt en het geheel ook nog eens op een voor jou specifieke manier inricht dan ben je als klant toch echt zelf verantwoordelijk voor hoe het geheel samenwerkt.Ze hebben maatwerkaanpassingen in de koppeling laten maken. Daar hadden ze vast wel in kunnen laten bouwen dat er geen crediteuren kunnen worden overschreven. Dan waren er nog steeds dingen vastgelopen, het nummerconflict was niet opgelost, alleen het overschrijven van gegevens was voorkomen. Dat hebben ze kennelijk verzuimd te regelen in hun maatwerkaanpassingen, want als dat geregeld was hadden ze dat ongetwijfeld met succes kunnen gebruiken in de rechtzaken, en dat is niet gebeurd.Wat dan overblijft is dat ze zelf verantwoordelijk waren om op tijd in Magenta te regelen dat de nummers in de 15000-reeks zouden worden overgeslagen. Als ze dat hadden gedaan was er niets misgegaan. Maar ook dat hebben ze verzuimd te doen.Ik zie heel veel verzuim bij de webwinkel. Verzuim om dingen die ze zelf inrichten ook goed te doen, verzuim om dingen die in de maatwerkaanpassingen van de koppeling kunnen worden meegenomen ook mee te nemen, verzuim om op tijd conflicten in de nummering die door hun eigen keuzes zijn veroorzaakt op te lossen, en tenslotte verzuim om backups te maken zodat fouten relatief makkelijk hersteld kunnen worden.