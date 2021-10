ING-klanten die fraudeurs toegang tot pc gaven voor 30.000 euro opgelicht

Twee ING-klanten die fraudeurs toegang tot hun computer gaven en vervolgens transacties uitvoerden zijn voor zo'n 30.000 euro opgelicht en zullen hun geld niet door de bank vergoed krijgen. Dat blijkt uit twee uitspraken van het financiële klachteninstituut Kifid.

De eerste zaak dateert van 2017 en betreft een ING-klant die slachtoffer werd van helpdeskfraude. De man werd door een zogenaamde medewerker van Microsoft gebeld die stelde dat er problemen met de computer van de man waren en dat die voor vijftien euro konden worden verholpen. Op verzoek van de "medewerker" installeerde de man Team Viewer waarmee de oplichter de pc kon overnemen.

Vervolgens voerde de man verschillende betalingen uit naar een door de oplichter gegeven rekeningnummer, in de de veronderstelling dat hij het bedrag van vijftien euro in delen overmaakte. De medewerker had gezeg dat elke betaling voor een specifiek probleem bedoeld was. De ING-klant bevestigde de transacties met de TAN-codes die hij via sms ontving.

De man zag dat de bedragen niet overeenkwamen met wat hij zelf had ingevuld, maar de medewerker stelde hem gerust. Later die dag logde de man opnieuw in op internetbankieren en zag dat er 20.000 euro van zijn spaarrekening was overgemaakt naar zijn betaalrekening. Vervolgens was er via vier overboekingen ruim 16.000 euro overgemaakt. De man meldt de fraude bij de bank, maar die kan het geld niet meer terughalen.

Naar aanleiding van meldingen in de media over fraudezaken bij banken, neemt de man vorig jaar april opnieuw contact op met de bank en dient in december een klacht in bij ING. De bank laat eerder dit jaar weten dat het bezwaar van de man niet in behandeling wordt genomen vanwege overschrijding van de bezwaartermijn. Daarop stapt de man naar het Kifd, maar die stelt dat de klacht niet binnen een redelijke termijn na het definitieve standpunt van de bank bij Kifid is ingediend en het daarom de klacht niet in behandeling neemt (pdf).

Bitcoinbedrijf

Een andere ING-klant die een oplichter toegang tot zijn computer geeft wordt voor 14.000 euro opgelicht. De man handelde in bitcoins en had vernomen dat hij winst had gemaakt. Hij vraagt het bitcoinbedrijf via e-mail om zijn investering en winst uit te betalen. Kort daarna wordt hij gebeld door een oplichter die zich voordoet als medewerker van een bitcoinbedrijf en stelt dat hij de man kan helpen met het opnemen van de beleggingswinst van zijn account.

Op verzoek van de oplichter logt de man in op internetbankieren. Hij geeft aan niet meer precies te weten welke stappen hij zelf heeft gedaan. Er blijkt echter 10.000 euro van de spaarrekening naar de betaalrekening te zijn overgemaakt, waarna er 14.000 euro van de betaalrekening is afgeschreven. De man zegt dat hij de transacties niet zelf uitvoerde. De bank had volgens hem moeten ingrijpen omdat het een ongebruikelijke transactie betrof. De man eist dan ook dat de bank het geld terugbetaalt.

Die vordering wordt door het Kifid afgewezen. "Dat betekent dat consument de derde toegang moet hebben verschaft tot zijn computer nadat hij was ingelogd bij internetbankieren, waarna deze derde de opdrachten heeft kunnen ingeven", zo laat het klachteninstituut weten. Het Kifid stelt dat de man de transacties via zijn ING Scanner heeft bevestigd. Daarmee is de man volgens het instituut grof nalatig geweest bij het naleven van de voorschriften voor veilig internetbankieren. De vordering wordt dan ook afgewezen (pdf).