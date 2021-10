Spamhaus meldt sterke toename van botnetservers in Nederland

Het aantal in Nederland gehoste botnetservers is in het derde kwartaal van dit jaar sterk gestegen ten opzichte van het tweede en eerste kwartaal, zo stelt spambestrijder Spamhaus. In totaal werden er 273 servers waargenomen voor het aansturen van botnets. Een stijging van 63 procent ten opzichte van de 168 botnetservers die in het tweede kwartaal in Nederland werden geteld.

Over de hele linie nam Spamhaus een toename waar. Werden er in het tweede kwartaal nog wereldwijd 1462 botnetservers waargenomen, dat aantal steeg in het derde kwartaal naar 2656. Een toename van 82 procent. De meeste botnetservers bevinden zich volgens de spambestrijder in Rusland, gevolgd door de Verenigde Staten. Nederland volgt op de derde plek.

Meer dan vijfhonderd van de botnetservers die in het derde kwartaal online waren werden gebruikt door de FluBot-malware. Deze malware richt zich op Androidtelefoons en wordt gebruikt voor het plegen van phishing en bankfraude.