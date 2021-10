Politie laat burgers echte cyberzaken onderzoeken tijdens hackathon

eh.hacken ? waarom? dat snap ik nou niet het zou zo moeten zijn dat jij als gebruiker van een pc of smartphone of tablet.

zo instel dat je er veilig mee kan werken en niemand op je kan inbreken .wat versta ik hier onder nou windows 10 of 11 na het

Installeren je software en zo striemen dat alles goed dicht is en veilig dan pas het internet op..maar alles wat je op pc tablet smartphone zet moet je eerst goed na loopen en dan pas het internet op 2x en alles beveiligen met antivirus bij samshung all

standaard android 11....12 komt er aan

ps en dan kan de politie wel met speciale software proberen om bij mij in te breken ik geef ze niet de kans.ik heeft het zo ingericht dat er dan toeters en bellen gaan rinkelen........en dan het verhaaltje linux is beter gelul als jij ze de kans geef om bij je

Intebreken dan moetje de fout bij je zelf zoeken......er kan all tijd een software fout in zitten in je software op letten....?.