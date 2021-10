Malafide Chrome-adblocker injecteert advertenties in zoekresultaten

Onderzoekers hebben een malafide adblocker voor Google Chrome ontdekt die in officieel Chrome Web Store werd aangeboden en advertenties in de zoekresultaten van gebruikers injecteerde. Allblocker was al zeker sinds februari van dit jaar in de Chrome Web Store te vinden en omschreef zichzelf als een extensie die advertenties op populaire websites en sociale netwerken blokkeerde.

In tegenstelling tot veel andere malafide adblockers blokkeerde Allblocker daadwerkelijk advertenties. Tegelijkertijd wijzigde de extensie links in zoekresultaten van onder andere Google. Wanneer gebruikers op een aangepaste link klikten werden ze doorgestuurd naar een pagina van een "affiliate". De extensie-ontwikkelaar zou vervolgens worden betaald als een gebruiker op deze pagina een product aanschafte of zich registreerde.

Securitybedrijf Imperva ontdekte de malafide extensie, die inmiddels door Google uit de Chrome Web Store is verwijderd. Meer dan drieduizend mensen hadden de malafide adblocker geïnstalleerd.