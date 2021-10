AVM verwacht veiligere apparatuur door vrije modemkeuze eindgebruikers

Netwerkfabrikant AVM verwacht dat de vrije modemkeuze die vanaf 28 januari 2022 in Nederland van kracht wordt voor veiligere apparatuur zal zorgen en met name door "kritische" eindgebruikers zal worden aangegrepen. Na Finland in 2014, Duitsland in 2016 en Italië in 2018 zijn Nederlandse internetgebruikers over een aantal maanden niet meer gebonden aan de modem die hun internetprovider standaard levert.

Dat komt door een nieuwe beleidsregel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die over een aantal maanden ingaat. "Een significante groep eindgebruikers heeft behoefte de veiligheid van hun persoonlijke gegevens zelf te beheren en willen daarom ook modems en routers kunnen kiezen die dergelijk beheer in hun ogen beter mogelijk maken", aldus de toezichthouder.

Iets wat ook volgens AVM het geval is: "Een grote groep kritische consumenten zal gaan kijken naar oplossingen die hen extra mogelijkheden bieden, zoals het veilig beheren van persoonlijke gegevens of het ondersteunen van slimme apparaten in huis." Het bedrijf verwacht dat de keuzevrijheid in deze branche zal zorgen voor een grotere focus op kwaliteit, brede inzetbaarheid en veiligheid.

De nieuwe regel zou daarnaast de concurrentie en de innovatie op de markt van deze apparaten moeten stimuleren. De ACM liet eerder al weten dat het ook de overstap naar een andere provider moet vereenvoudigen, omdat de bestaande apparatuur naar de nieuwe provider kan worden meegenomen.