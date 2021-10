Bekende wachtwoordkraker L0phtCrack open source gemaakt

L0phtCrack, een bekende tool voor het auditen en kraken van wachtwoorden, is open source gemaakt. L0phtCrack, waarvan de eerste versie in 1997 verscheen was oorspronkelijk ontwikkeld door de bekende hacker Peiter "Mudge" Zatko van het hackerscollectief L0pht. Vanaf 2000 werd de tool door @stake aangeboden, het beveiligingsbedrijf dat door leden van L0pht werd opgericht.

Vier jaar later in 2004 werd @stake door Symantec overgenomen. Vanwege Amerikaanse regelgeving besloot Symantec de verkoop van de tool te stoppen. In 2009 werden de rechten weer door de originele ontwikkelaars verkregen, die hetzelfde jaar met versie 6 kwamen. Na een gat van ruim 7 jaar verscheen in 2016 L0hptCrack versie 7.

Vorig jaar maakte het bedrijf Terahash bekend dat het L0phtCrack zou overnemen, maar dat bedrijf kon de financiële verplichtingen niet nakomen, waarop L0phtCrack weer in handen van de oorspronkelijke eigenaren kwam. Die besloten in juli van dit jaar de wachtwoordkraker niet langer meer te verkopen. Gisteren hebben de eigenaren aangekondigd dat L0phtCrack nu open source is en er mensen worden gezocht die het project willen onderhouden of eraan bij willen dragen.