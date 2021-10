Politie kan straks geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens opvragen

De politie, het openbaar ministerie, de Belastingdienst en andere opsporingsdiensten kunnen straks geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens bij banken opvragen. Een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt is nu ter consultatie aangeboden. Het was al mogelijk voor de opsporingsdiensten om via het verwijzingsportaal geautomatiseerd bankgegevens op te vragen.

Dat gebeurde voorheen meestal handmatig en op individuele basis, maar dat voldeed volgens het kabinet niet meer. Met de wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens wordt het straks ook mogelijk voor opsporingsdiensten om geautomatiseerd bij banken met meer dan 2,5 miljoen rekeninghouders de saldo- en transactiegegevens op te vragen. Dit is volgens het kabinet mogelijk voor het bestrijden van witwassen en onderliggende criminaliteit.

"Het opvragen en verstrekken van deze gegevens vindt nu nog plaats op handmatige wijze en op individuele basis. Een belangrijk nadeel hiervan is dat deze wijze zorgt voor vertraging in de verstrekking van deze gegevens door banken aan opsporingsdiensten, terwijl door digitalisering van het betalingsverkeer geld snel kan worden weggesluisd en geldstromen steeds moeilijker te achterhalen zijn", zo stellen de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid in een verklaring voor het wetsvoorstel.

Straks kunnen opsporingsambtenaren van de Nationale Politie, het openbaar ministerie, de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de officier van justitie, de Financiële inlichtingen eenheid, het CJIB en de douane via het verwijzingsportaal volledig geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens opvragen.

Daarnaast moet het wetsvoorstel het mogelijk maken om via het verwijzingsportaal bankgegevens te vorderen en te verstrekken van vermiste personen die zich verplicht moeten laten behandelen. Verder moet de Belastingdienst het verwijzingsportaal kunnen gebruiken voor het vaststellen van de inningsstrategie, waarbij de betalingsvordering een mogelijk instrument is.

Burgers, bedrijven en organisaties kunnen via Internetconsultatie.nl tot 29 november op het wetsvoorstel reageren. De verwachte effecten voor de banken die het opvragen van saldo- en transactiegegevens met zich meebrengt zullen aan de hand van deze consultatie in kaart worden gebracht.