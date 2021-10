Vpn-provider Quickfox lekt persoonlijke gegevens van 1 miljoen gebruikers

Vpn-provider Quickfox heeft door een fout de persoonlijke gegevens van 1 miljoen gebruikers gelekt. Het gaat om e-mailadressen, ip-adressen, telefoonnummers, namen, apparaatgegevens zoals geïnstalleerde software en met het MD5-algoritme gehashte wachtwoorden. MD5 is een zwak algoritme voor het hashen van wachtwoorden, waardoor dergelijke wachtwoordhashes eenvoudig zijn te kraken.

De gegevens waren voor iedereen op internet zonder inloggegevens beschikbaar, aldus WizCase. Volgens het bedrijf werd het datalek door een onvolledige beveiliging van de ELK-stack veroorzaakt. ELK staat voor Elasticsearch, Logstash en Kibana. De software wordt gebruikt voor het doorzoeken van grote bestanden. Quickfox gebruikte de informatie voor het doorzoeken van logbestanden.

Quickfox had de Kibana-installatie beveiligd, maar dit nagelaten voor de Elasticsearch-server. Iedereen kon zo de logbestanden van de vpn-provider met daarin allerlei gebruikersgegevens downloaden. Het ging in totaal om meer dan honderd gigabyte aan data en zo'n vijfhonderd miljoen records. Gebaseerd op de ip-adressen zou het datalek met name gebruikers in de Verenigde Staten, Japan, Indonesië en Kazachstan raken.

Quickfox is een gratis vpn-provider die zich richt op Chinese gebruikers buiten China. Via de vpn-dienst is het mogelijk om Chinese websites te bezoeken die alleen binnen China toegankelijk zijn. De gebruikersgegevens zijn inmiddels beveiligd.