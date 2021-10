Datalek door privédata in html-broncode kost Missouri mogelijk 50 miljoen dollar

Een datalek in een overheidssite van de Amerikaanse staat Missouri waardoor social-securitynummers en andere gevoelige informatie van meer dan honderdduizend leraren voor iedereen op internet toegankelijk waren kost belastingbetalers mogelijk vijftig miljoen dollar, zo stelt gouverneur Mike Parson.

Via de website van het ministerie van Onderwijs van Missouri is het mogelijk om op leraren te zoeken en hun diploma's en referenties te bekijken. De social-securitynummers en andere gegevens van meer dan honderdduizend leraren waren niet op de betreffende pagina's direct zichtbaar, maar wel via de html-broncode te achterhalen.

Een verslaggever van de St. Louis Post-Dispatch, tevens webontwikkelaar, ontdekte en meldde de kwetsbaarheid aan het ministerie, waarna de zoektool werd uitgeschakeld en de code aangepast. Vervolgens publiceerde de journalist, die in totaal drie social-securitynummers had bekeken, het verhaal over het datalek.

Parson was zeer ontstemd over de werkwijze van de journalist en publicatie en dreigde met juridische stappen. Tijdens een persconferentie stelde de gouverneur dat het datalek belastingbetalers mogelijk vijftig miljoen dollar zal kosten. Verdere details wilde Parson niet geven, maar het geld zou nodig zijn voor het aanbieden van kredietmonitoring en het opzetten van een callcenter, hoewel sommige afgevaardigden het bedrag ongefundeerd noemen.

"Het is de staat die de gevoelige privégegevens van leraren openbaar maakte. Als de staat miljoenen dollars moet uitgeven om de website te fixen en de data van leraren te beveiligen, is dat doordat de staat zelf een probleem heeft veroorzaakt en niet de krant die het bij de staat onder de aandacht bracht", aldus de redactieraad van de St. Louis Post-Dispatch.