NFI: data in Tesla's bevat schat aan informatie voor strafrechtelijke onderzoeken

De data die in Tesla's is opgeslagen bevat een schat aan informatie voor strafrechtelijke onderzoeken, zo stelt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Onderzoekers van het NFI lukte het om gecodeerde rijgegevens die Tesla opslaat in haar auto's uit te lezen, te vertalen en te publiceren.

De auto’s slaan onder andere informatie op over de werking van rijhulpsystemen zoals de Autopilot, maar ook voertuigsnelheid, gaspedaalstand, stuurwielhoek en rembediening. Tesla heeft op afstand toegang tot de gegevens die periodiek vanuit de auto naar de fabrikant worden gestuurd. Met de gegevens zegt Tesla de producten te verbeteren en storingen te verhelpen.

De gegevens worden in gecodeerde logbestanden opgeslagen. "Tesla verstrekt gegevens na een vordering van de rechtbank of het Openbaar Ministerie", zegt Francis Hoogendijk, digitaal onderzoeker bij het NFI. Het instituut is het nu gelukt om zelf data uit de modellen S, Y, X en 3 te verkrijgen. "We hebben helemaal geanalyseerd hoe het registratiesysteem werkt, onder andere door de software in detail uit te pluizen", merkt Hoogendijk op.

Volgens de onderzoeker is het belangrijk om te weten welke data de auto allemaal opslaat, zodat justitie weet welke gegevens het kan vorderen en hoe exact die gegevens kloppen met de werkelijkheid. "Deze data bevatten een schat aan informatie voor forensisch onderzoekers en analisten van verkeersongevallen en kunnen helpen bij een strafrechtelijk onderzoek na een dodelijk verkeersongeval of een ongeval met letsel", gaat Hoogendijk verder.

Het NFI weet niet of er ook andere voertuigfabrikanten zijn die gegevens op een dergelijk detailniveau over lange perioden registreren. "Als we beter zouden weten welke gegevens autofabrikanten allemaal opslaan, kan er ook gerichter gevorderd worden via de rechtbank of door het Openbaar Ministerie", aldus Hoogendijk. De onderzoeker vindt dat er internationale wet- en regelgeving moet komen om autofabrikanten transparanter te laten zijn over welke gegevens worden opgeslagen.