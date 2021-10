ACM: Nederlanders verstuurden minder sms'jes in tweede kwartaal

Nederlanders verstuurden in het tweede kwartaal van dit jaar minder sms'jes dan in dezelfde periode een jaar eerder of in het eerste kwartaal van 2021. Ook wordt er minder mobiel en vast gebeld, zo blijkt uit de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

In het tweede kwartaal van dit jaar werden er zo'n 560 miljoen sms'jes verstuurd, tegenover ruim 603 miljoen in het eerste kwartaal. Een daling van zeven procent. In het tweede kwartaal van 2020 verstuurden Nederlanders nog 727 miljoen sms-berichten. Sms-berichten zijn niet end-to-end versleuteld en kunnen door providers en opsporingsdiensten worden gelezen. Ook hebben onderzoekers in het verleden aangetoond dat ze sms-berichten kunnen onderscheppen en lezen.

Het aantal mobiele belminuten daalde ook met zeven procent, van meer dan 13,1 miljard in het eerste kwartaal naar 12,2 miljard in kwartaal twee. Het aantal belminuten via een vaste telefoonlijn daalde naar twee miljard. Dat is twintig procent minder dan de plotselinge piek die in het tweede kwartaal van vorig jaar ontstond rond de invoering van de coronamaatregelen. Aan de andere kant nam het mobiele dataverbruik met 16 procent toe tot 309 miljoen gigabyte.

Verder zag de ACM het aantal aansluitingen van Machine to Machinetoepassingen (M2M) toenemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om auto’s of om apparaten (zoals rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters), die via een internetaansluiting informatie uitwisselen met de digitale systemen van beheerders van de apparaten. Het aantal M2M-aansluitingen steeg in het tweede kwartaal van 2021 met 180.000 naar ruim 8,38 miljoen. Een jaar eerder stond het aantal M2M-aansluitingen nog op 7,1 miljoen.