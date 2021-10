Mastercard gaat betaalstandaard Maestro na dertig jaar uitfaseren

Mastercard gaat betaalstandaard Maestro, de meest gebruikte techniek om te pinnen in winkels, na dertig jaar uitfaseren. Volgens het bedrijf is de standaard niet meer van deze tijd. "Nu e-commerce veel sneller groeit dan de fysieke retail, is het tijd om die Maestro-kaarten te upgraden. Maestro-kaarten zijn in de eerste plaats ontworpen voor een fysieke wereld en kunnen niet consequent worden gebruikt voor e-commercebetalingen", laat Maestro via de eigen website weten.

Banken en andere instanties die betaalkaarten uitgeven zullen vanaf 1 juli 2023 beginnen met het vervangen van verlopen of verloren Maestro-kaarten. Daarnaast zullen winkeliers hun pinautomaten moeten ombouwen zodat die met Debit Mastercard en Visa Debit werken. "Steeds vaker worden Nederlandse winkeliers geconfronteerd met klanten uit met name Duitsland en België die niet kunnen pinnen met hun kaarten van Visa en Mastercard. Die moeten dan terugvallen op contant geld", laat Betaalvereniging Nederland weten.

Betaalvereniging Nederland is met Mastercard, Visa, banken en betaalinstellingen een project gestart om de brede acceptatie van Debit Mastercard en Visa Debit in Nederland te faciliteren. "Wij verwachten dat je eind volgend jaar bij de meeste Nederlandse kassa's met kaarten van Debit Mastercard en Visa Debit kunt betalen, net als in de landen om ons heen", zegt Gijs Boudewijn, directeur van Betaalvereniging Nederland.

Wereldwijd zijn er meer dan 400 miljoen Maestro-kaarten in omloop die de komende tijd vervangen moeten worden. Mastercard stelt dat er na 1 juli 2023 geen nieuwe Maestro-kaarten meer in Europa worden uitgegeven.