Experts: Facebook kan problemen niet achter nieuwe naam verbergen

Facebook kan alle problemen die het heeft niet achter een nieuwe naam verbergen, zo laten merkenexperts tegenover Wired weten. Naar verwachting zal Facebook-oprichter Mark Zuckerberg volgende week tijdens Facebook Connect de nieuwe naam aankondigen, die Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus en andere onderdelen omvat, en duidelijk moet maken dat het bedrijf een conglomeraat is dat verdergaat dan alleen social media.

De afgelopen jaren kreeg Facebook met tal van privacyschandalen en datalekken te maken, legden toezichthouders miljoenenboetes op, werd het platform gebruikt voor het beïnvloeden van verkiezingen en zou het ook een rol hebben gespeeld bij de genocide in Myanmar. Recentelijk deelde klokkenluider Frances Haugen gevoelige interne documenten met The Wall Street Journal waaronder andere uit blijkt dat Facebook weet dat Instagram schadelijk is voor tienermeisjes.

Mogelijk dat Facebook met een nieuwe naam alle negatieve associaties achter zich wil laten. Experts zijn echter niet overtuigd dat dit gaat werken. "Iedereen weet wat Facebook is", zegt Jim Heininger, oprichter van Rebranding Experts, een bedrijf dat ondernemingen met een nieuwe naam helpt. "De meest effectieve manier voor Facebook om de uitdagingen aan te pakken die de naam hebben besmet is door corrigerende maatregelen te nemen, niet het veranderen van de naam."

Heininger krijgt bijval van Anaezi Modu, oprichter en ceo van merkenadviseur Rebrand. "Tenzij Facebook serieuze plannen heeft om tenminste een deel van de vele problemen aan te pakken, is het veranderen van alleen een naam zinloos. Het kan de situatie zelfs verslechteren." Het kiezen van een nieuwe naam kan namelijk voor meer wantrouwen zorgen als het lijkt alsof een bedrijf zich van de slechte reputatie probeert te distantiëren.

Hoe het bedrijf ook gaat heten, een nieuwe naam is volgens Heininger nog wel de minste van Facebooks problemen. Facebook zou als belangrijkste aanpassingen binnen het bedrijf en het leiderschap moeten doorvoeren die vertrouwen geven, voordat gebruikers en het publiek een nieuwe naam zullen omarmen, aldus de expert.