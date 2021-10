Overheid vraagt Microsoft om gegevens van meer gebruikers en accounts

De Nederlandse autoriteiten hebben Microsoft in de eerste helft van dit jaar om gegevens van meer gebruikers en accounts gevraagd dan dezelfde periode een jaar eerder of de tweede helft van 2020. Dat blijkt uit het nieuwste Law Enforcement Requests rapport van het techbedrijf.

Opsporingsdiensten kunnen door middel van een dagvaarding gegevens van gebruikers bij Microsoft opvragen. In totaal ontving Microsoft van de Nederlandse opsporingsdiensten 264 dataverzoeken waarbij gegevens van 351 accounts/gebruikers werd gezocht. In het eerste kwartaal van 2020 ging het nog om 279 verzoeken die op 277 accounts/gebruikers betrekking hadden. In de tweede helft van vorig jaar deden de Nederlandse autoriteiten meer dataverzoeken, 283, maar daarbij werden gegevens van minder accounts/gebruikers gezocht (269).

Van de verzoeken die in de eerste helft van dit jaar bij Microsoft binnenkwamen werd bij bijna 57 procent data overhandigd. Het gaat dan om registratie- en transactiegegevens, zoals ip-adressen, locatiegegevens, namen en e-mailadressen. Daarnaast beschikt Microsoft ook over content van gebruikers, bijvoorbeeld e-mails, foto's of documenten die bij het bedrijf zijn opgeslagen. Deze data wordt alleen bij een gerechtelijk bevel verstrekt.

Bijna 28 procent van de Nederlandse dataverzoeken werd door het bedrijf geweigerd. In bijna zestien procent van de verzoeken werd er geen data aangetroffen. Microsoft weigert verzoeken voor allerlei redenen, zoal wanneer het verzoek ongeldig is, niet op de juiste wijze wordt ingediend, verkeerde datums bevat, afkomstig is van een agentschap dat hiertoe niet bevoegd is en te breed is.

Wereldwijd ontving Microsoft bijna 28.000 dataverzoeken, een stijging ten opzichte van de ongeveer 25.000 verzoeken in de tweede helft van 2020. Opsporingsdiensten uit Brazilië, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de dataverzoeken.