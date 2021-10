Bankhelpdeskfraudeurs gebruikten telefoonnummers afkomstig van callcenter

Een groep criminelen die tientallen Nederlandse ouderen via bankhelpdeskfraude voor meer dan 35.000 euro oplichtte maakte gebruik van telefoonnummers die onder andere verkregen waren via een datalek bij een niet nader genoemd callcenter. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt.

In deze zaak zijn inmiddels tien verdachten aangehouden in de leeftijd van 18 tot en met 71 jaar. De aanhoudingen vonden eind vorig jaar en dit jaar plaats. Twee van de verdachten zijn inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen van één en twee jaar. Het Openbaar Ministerie buigt zich nog over de strafeisen voor de andere acht verdachten.

Het onderzoek kwam aan het rollen door een medewerker van een vakantiepark in Ede. Die zag in een vakantiewoning printers, brieven met daarop gegevens van een bank en meerdere telefoons, en schakelde de politie in. De verdachten, afkomstig uit Midden- en Oost-Nederland, richtten zich op slachtoffers van 75 jaar en ouder.

De mannen beschikten over persoonsgegevens van 92.000 potentiële slachtoffers, onder andere verkregen via een datalek bij een callcenter. Met die gegevens werden slachtoffers telefonisch benaderd, vanuit onder meer het vakantiehuisje. In totaal zijn tientallen aangiftes uit heel Nederland binnengekomen die te linken zijn aan deze groep. Het schadebedrag ligt op ruim 35.000 euro.