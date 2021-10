Microsoft maakt end-to-end encryptie beschikbaar voor gesprekken in Teams

Microsoft is begonnen om end-to-end encryptie voor een-op-eengesprekken in Microsoft Teams beschikbaar te maken. De feature werd eerder dit jaar aangekondigd, maar de uitrol is nu gestart. Standaard zijn gesprekken echter niet end-to-end versleuteld. Beheerders van organisaties moeten de optie eerst inschakelen en daarna moeten gebruikers die met elkaar bellen dit ook nog doen.

"Wanneer beide partijen in een een-op-eengesprek end-to-end encryptie inschakelen, is het gesprek tussen de twee partijen in het gesprek van end-to-end versleuteld. Geen andere partij, waaronder Microsoft, heeft toegang tot het ontsleutelde gesprek", aldus Microsofts Mansoor Malik in een blogposting. Wanneer end-to-end encryptie is ingeschakeld zal er linksboven een indicator verschijnen.

Bij gesprekken zonder end-to-end encryptie maakt Microsoft Teams gebruik van "encryptie gebaseerd op industriestandaarden", zo stelt Microsoft. In dit geval kan het techbedrijf wel toegang tot de communicatie van gebruikers krijgen. End-to-end encryptie zal op een later moment voor groepsgesprekken beschikbaar worden gemaakt.